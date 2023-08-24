Криштиану поедет в Таджикистан, Неймар - в Узбекистан: жеребьевка азиатской Лиги чемпионов

Сегодня состоялась жеребьёвка группового этапа Азиатской Лиги чемпионов. По её итогам узнали соперников клубы главных звезд азиатского футбола: Криштиану Роналду, Неймара и Карима Бензема.

Клуб Роналду, “Аль-Насср”, попал в одну группу с иранским “Персеполисом”, катарским “Аль-Дуахилем” и таджикистанским “Истиклолом”.

“Аль-Хиляль” с Неймаром встретится с индийским “Мумбаи Сити”, узбекистанским “Новбахором” и иранским “Нассаджи”.

Клуб Карима Бензема, “Аль-Иттихад”, на групповом этапе сыграет с иранским “Сепахан”, иракским “Эйр Форс Клаб” и узбекистанским “АГМК”.

Всего в групповом этапе сыграют 40 команд, которые были разделены по региональному принципу на “Восток” и “Запад”. На групповом этапе клубы, как и в Лиге чемпионов УЕФА, сыграют с каждым соперником дома и на выезде. В плей-офф азиатской Лиги чемпионов выйдут только 16 из них. В 1/8 финала выйдут победители каждой группы и по три лучших команды из каждого региона, которые заняли вторые места.

Групповой этап Лиги чемпионов стартует 18 сентября.

Результаты жеребьёвки группового этапа азиатской Лиги чемпионов