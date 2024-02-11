Кот-д’Ивуар пропустил первый гол в финалах КАН

Кот-д’Ивуар и Нигерия играют финальный матч Кубка африканских наций. Встреча проходит в ивуарийском Абиджане.

В первом тайме сборная Нигерии вышла вперед усилиями представителя греческого ПАОКа Уильяма Трост-Эконга.

Примечательно, что это первый гол, который сборная Кот-д’Ивуара пропустила в финале КАН.

Слоны играли в финальном матче КАН четыре раза в своей истории. Всякий раз решающая встреча заканчивалась 0:0, а ее исход решался в серии послематчевых пенальти.

Сборная Кот-д’Ивуара, которая является хозяином нынешнего Кубка африканских наций, становилась сильнейшей на континенте дважды в своей истории - в 1992 и 2015 годах. Оба раза ивуарийцы обыгрывали в решающем матче Гану.