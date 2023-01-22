Известный итальянский тренер Антонио Конте по окончании сезона может сменить место работы.

Как пишет английская пресса, тренер может покинуть пост главного тренера “Тоттенхэма”.

По данным источников, 53-летний итальянец хотел бы вернуться в Серию А.

Напомним, что в чемпионате Италии Конте работал с “Ювентусом” и “Интером”.