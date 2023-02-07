Конкуренты Украине: в Южной Америке подали заявку на проведение ЧМ-2030

Аргентина, Уругвай, Чили и Парагвай подали совместную заявку на проведение чемпионата мира 2030 года, сообщается на официальном сайте Ассоциации футболат Аргентины.

Южноамериканцы настаивают на выборе их заявки, так как в 2030 году будет отмечаться 100-летний юбилей чемпионатов мира. Первый мундиаль состоялся в Уругвае в 1930 году.

Выбор места проведения ЧМ-2030 будет осуществлен в 2024 году.

Ранее на проведение турнира было подано три заявки: Португалия, Испания и Украина (совместно), Египет, Греция и Саудовская Аравия (совместная заявка), а также Марокко (одиночная заявка).

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