Бускетс может стать одноклубником Роналду

“Аль-Наср”, за который выступает Криштиану Роналду, проявляет интерес к полузащитнику “Барселоны” Серджи Бускетсу, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, клуб из Саудовской Аравии предложил футболисту двухлетний контракт с зарплатой 18 миллионов евро в год. Летом у хавбека хзаканчивается контракт с каталонцами, поэтому он может перейти в другой клуб бесплатно.

Впрочем, Бускетс сначала хочет получить новое предложение от “Барселоны”, а затем определиться со своим будущим.

В нынешнем сезоне 34-летний Бускетс провел за “Барселону” 27 матчей во всех турнирах, не забил ни одного мяча и отдал одну голевую передачу.

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