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Команда НХЛ потеряет выбор в первом раунде драфта

Новости хоккея Вчера, 17:20
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Команда НХЛ потеряет выбор в первом раунде драфта Команда НХЛ потеряет выбор в первом раунде драфта

Оттава Сенаторс лишилась выбора в первом раунде драфта, об этом сообщила Национальная хоккейная лига.

НХЛ признала, что обмен российского хоккеиста Дадонова из Вегаса в Анахайм сорвался по вине Оттавы. Выяснилось, что в контракте нападающего, выступавшего за канадский клуб в сезоне 2020/21, содержался пункт о запрещении обмена в десять команд лиги, в том числе в Анахайме. Условие сохранялось в контракте россиянина и после обмена в Вегас в июле 2021 года, но Оттава не сообщила о нем.

В лиге заявили, что клуб потеряет выбор на одном из будущих драфтов в 2024, 2025 или 2026 годах. Оттава имеет право решать сама, в каком сезоне не будет исполнять драфт-пик. Кроме этого, стало известно, что клуб решил уволить главного менеджера Пьера Дориона после этой ситуации.

Оттава не понесла финансовых потерь, но принятое наказание можно считать серьезным. Обычно в первом раунде драфта клубы выбирают самых талантливых молодых игроков.

Нынешний скандал для Оттавы уже второй со старта сезона. В конце октября за ставки на спорт дисквалификацию на 41 матч от НХЛ заработал нападающий Шейн Пинто.

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