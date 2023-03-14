Клуб Роналду вышел в полуфинал Кубка Саудовской Аравии

В матче ¼ финала Кубка Саудовской Аравии “Аль-Наср” на своем поле обыграл “Абху” со счетом 3:1 и пробился в полуфинал.

Победу хозяевам принесли голы Сами аль-Наджи, Абдуллы аль-Хайбари и Мохаммеда Марана. У гостей отличился Абдулфаттах Адам.

Португальский нападающий “Аль-Насра” Криштиану Роналду провел на поле 87 минут, не отметился результативными действиями и получил желтую карточку.

“Аль-Наср” – “Абха” – 3:1 (2:0)

Голы: аль-Наджи, 1 - 1:0, аль-Хайбари, 21 - 2:0, Маран, 49 - 3:0, Адам, 69 - 3:1

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