Клуб Реброва и Ярмоленко драматично проиграл в финале Кубка ОАЭ

В финальном матче Кубка Объединенных Арабских Эмиратов “Аль-Айн", за который выступает украинец Андрей Ярмоленко, и который тренирует украинец Сергей Ребров, проиграл “Аль-Шардже” в серии пенальти со счетом 12:13.

Стоит отметить, что Ярмоленко на 55-й минуте поучаствовал в голевой атаке, которую завершил Коджо Лаба.

“Аль-Айн” - “Аль-Шарджа” - 1:1 (0:0), - по пенальти - 12:13

Голы: Абдулбасит, 48 - 0:1, Лаба, 55 - 1:1

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