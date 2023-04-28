Английский суперталант Беллингем выбрал новый клуб
Новости футбола Сегодня, 13:28
Фото: инстаграм Джуда Беллингема/Автор неизвестен
Полузащитник дортмундской “Боруссии” и сборной Англии Джуд Беллингем принял решение перейти в мадридский “Реал”, сообщает AS.
По сведениям источника, королевский клуб в ближайшее время начнет переговоры о переходе игрока. При этом мадридцы не собираются платить за него более 120 миллионов евро. В Мадриде полагают, что согласие хавбека на переход поможет им не переплачивать за него, несмотря на интерес со стороны “Манчестер Сити” и “Пари Сен-Жермен”.
В нынешнем сезоне 19-летний Беллингем провел за “Боруссию” 39 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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