"Реал" теряет ключевого игрока перед матчем Лиги чемпионов

Многолетний лидер мадридского “Реала” Лука Модрич скорее всего пропустит первый матч полуфинала Лиги чемпионов против “Манчестер Сити”.

Как пишет источник, его участие в матче под вопросом из-за травмы подколенного сухожилия.

Он также пропустит несколько других игр, включая финал Кубка Испании.

Главный тренер команды Карло Анчелотти должен в ближайшие дни дать пресс-конференцию, на которой детальнее расскажет о состоянии игрока.