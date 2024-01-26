Клуб АПЛ обратил внимание на игрока молодёжной сборной Польши

Молодые польские игроки продолжают привлекать к себе интерес клубов из топовых лиг. Ранее мы информировали о заинтересованности к игроку Шлёнска Каролю Борысу, но он не единственный, кто пребывает на радаре клубов ведущих европейских чемпионатов.

Портал mkszaglebie.pl сообщает об интересе к 20-летнему полузащитнику любинского Заглембе Томашу Пенко со стороны Брентфорда.

Но, подчеркивается, что переход вряд ли случится зимой, но трансфер может произойти хотя бы летом, когда атакующий полузащитник наберётся ещё большего опыта в польской Экстраклясе.

В нынешнем сезоне воспитанник «медяных» сыграл 19 матчей за основную команду Заглембе, в которых отметился одной результативной передачей.

В сентябре 2023 года игрок молодёжной сборной Польши, в которой он сыграл уже пять матчей, продлил контракт со своим клубом до лета 2026 года.

Transfermarktоценивает его в два миллиона евро.