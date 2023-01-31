Киевское "Динамо" нашло замену Забарному, который переходит в "Борнмут"

Киевское “Динамо” нашло замену защитнику Илье Забарному, который в ближайшее время перейдет в английский “Борнмут”.

В срочном порядке столичная команда вернула из аренды в “Александрии” 19-летнего Максима Дячука.

Изначально стороны подписали контракт на два года, но в соглашении был прописан пункт о возможности досрочного возвращения.

Дячук пять раз появлялся на поле в футболке “Александрии” в текущем розыгрыше украинской Премьер-лиги. Он является игроком юношеской сборной Украины.