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Кейн снова забил за Баварию. На его счету 6 голов в 7 матчах за новый клуб

Новости футбола Сегодня, 10:14
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Кейн снова забил за Баварию. На его счету 6 голов в 7 матчах за новый клуб Фото: twitter.com/FCBayern / Автор неизвестен

Английский нападающий Баварии Харри Кейн сегодня забил свой очередной гол за клуб в матче против Бохума. Для форварда это уже седьмой гол с начала сезона и шесть сыгранных матчей. Таким образом, за 90 минут в составе “рекордмастера” Кейн забивает 1.17 голов. Кроме того, англичанин сделал уже 2 результативных передачи.

Пять голов Кейн забил в Бундеслиге, а еще один на этой неделе в Лиге чемпионов.

В текущем сезоне нападающий провел только два матча без голов. В матче за Суперкубок Германии Харри вышел на замену и за 26 минут не успел отличиться результативными действиями. Также выстояла против форварда Боруссия Менхенгладбах. На данный момент игрок забивает в четырех играх подряд, если учитывать в том числе матчи национальной сборной Англии.

Напомним, что в августе 2023 года Бавария заплатила за Кейна Тоттенхэм Хотспур 100 млн евро. В общей сложности на клубном уровне, включая молодежные и юношеские соревнования, у нападающего 521 матч и 313 голов.

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