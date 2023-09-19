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Кейн мог перейти в Манчестер Юнайтед в следующем году

Новости футбола Сегодня, 11:34
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Кейн мог перейти в Манчестер Юнайтед в следующем году Кейн мог перейти в Манчестер Юнайтед в следующем году

Хари Кейн мог остаться в Тотенхэме еще на сезон, а следующим летом перейти в Манчестер Юнайтед свободным агентом, сообщает Daily Mail.

Бывший нападающий Тотенхэма мог провести еще один сезон в Лондоне, но с условием, что следующим летом подпишет контракт с Манчестером Юнайтедом на правах свободного агента. Менеджер Юнайтед Эрик Тэн Хаг хотел бы видеть Кейна в своем составе, однако они не могли подписать его этим летом, поэтому перевели свой взгляд на Расмуса Хойлунда. Через несколько дней он подписал контракт с МЮ, а Кейн согласился на переход в Баварию Мюнхен.

В среду 20 сентября Кейн дебютирует за Баварию Мюнхен в Лиге Чемпионов в матче против Манчестер Юнайтед. Он поделился впечатлениями от старта в Лиге чемпионов с Баварией Мюнхен. По его словам, Бавария Мюнхен уже 11 лет или около того выигрывает чемпионат и принимала Лигу Чемпионов несколько лет назад. От этого клуба всегда ждут побед и титулов.

Напомним, что Кейн перебрался в Баварию Мюнхен летом 2023 года. За трансфер мюнхенцы заплатили 100 миллионов евро, еще 20 миллионов предусмотрены в форме бонусов.

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