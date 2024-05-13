Daily Weekend. Ман Юнайтед продолжает пробивать дно, Париж попрощался с Мбаппе

Клубный сезон уже выходит на свой эндшпиль, осталось сыграть лишь пару туров чемпионатов и финалы еврокубков. Но, именно это время становится самым интересным, так как ещё в лигах не всё до конца ясно. Чем ознаменовался уик-энд в мире футбола, вас знакомит Dailysports.

Манчестер Юнайтед обновляет клубные антирекорды

В воскресенье Манчестер Юнайтед проиграл предпоследний матч чемпионата Англии Арсеналу со счётом 0:1, почти лишив себя шансов на попадание в еврокубки через АПЛ. Но не только этим ознаменовался матч на «Олд Траффорд».

«Манкунианцы» в нынешнем сезоне проиграли в девятый раз на собственном поле, чем повторили клубный антирекорд, который в последний раз устанавливался ровно 50 лет назад, а именно в сезоне 1973/1974. Примечательно, что данное неутешительное достижение может и обновиться, так как 15 мая «красные дьяволы» дома примут Ньюкасл.

Болонья возвращается в Лигу чемпионов спустя 60 лет

А если быть точным, то в Лиге чемпионов «россоблю» сыграют впервые, ведь ранее они играли только в предшественнике этого турнира – Кубке европейских чемпионов аж в 1964 году, где выбыли в предварительном раунде после поражения от Андерлехта.

Также Болонья сыграет в еврокубках впервые с 2002 года, где команда дошла до финала уже весьма подзабытого Кубка Интертото, где проиграла Фулхему со счётом 3:5 по сумме двух матчей. Ввиду длительного отсутствия выступления в европейских турнирах, в лиговой стадии Лиги чемпионов сезона 2024/2025 «россоблю» будут представлены в четвертой корзине, где, очевидно, будут вынуждены играть с соперниками постатусней.

Прощание Мбаппе с Парижем закончилось горьким послевкусием

В матче 33-го тура Лиги 1 ПСЖ принимал Тулузу, и этот матч стал последним для звезды парижан Килиана Мбаппе с родной публикой. Прощание ознаменовалось красивым перформансом перед игрой, а уже на восьмой минуте нападающий открыл счёт в матче. Правда, уйти красиво Мбаппе не удалось, так как ПСЖ проиграл Тулузе со счётом 1:3.

Поставить жирную точку в истории с парижским клубом форвард сможет в финале Кубка Франции с лионским Олимпиком, хотя столичной команде ещё предстоит два выездных матча в чемпионате: против Ниццы и Метца.

Артета обновляет достижения легендарной команды Венгера

В сезоне 2003/2004 легендарному лондонскому Арсеналу Арсена Венгера хватило 26 побед, чтобы стать чемпионом Англии и установить, как казалось, вечное достижение по количеству выигранных матчей. Но, спустя ровно 20 лет Микель Артета позарился на эту цифру великого француза.

Победа над Манчестер Юнайтед со счётом 1:0 в воскресенье позволила Арсеналу выиграть в 27-ой раз в этом сезоне и обновить данное достижение. Правда, пока неизвестно, смогут ли «канониры» стать чемпионом даже с рекордным количеством побед.

Да, Арсенал сейчас опережает Манчестер Сити на одно очко, но у команды Пепа Гвардиолы – матч в запасе, потому судьба чемпионства будет неясной до последнего тура.

5:0 и 50 матчей без поражений Байера

Леверкузенский Байер в нынешнем сезоне побил все мыслимые и немыслимые европейские рекорды по количеству матчей без поражений, нередко спасаясь от проигрышей на последних минутах, а то и секундах встреч.

Но, матч 33-го тура Бундеслиги против Бохума прошел в довольно спокойном темпе, и «фармацевты» довели счёт до разгромных 5:0. 5:0 также символизирует количество игр, которые Байер провел кряду без поражений во всех турнирах – 50.