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Карим Бензема забил победный гол в дебютном матче за "Аль-Иттихад"

Новости футбола Сегодня, 17:07
Карим Бензема забил победный гол в дебютном матче за "Аль-Иттихад" Фото: инстаграм "Аль-Иттихад"/Автор неизвестен

В матче первого тура группового турнира Кубка арабских чемпионов “Аль-Иттихад” из Саудовской Аравии на выезде добился победы над “Эсперансом” из Туниса со счетом 2:1.

В середине первого тайма счет открыл Уссема Бугерра. На 35-й минуте равновесие восстановил Абдерразак Хамдалла, которому голевой пас отдал французский нападающий Карим Бензема. В начале второго тайма победный гол забил Бензема.

Во втором туре “Аль-Иттихад” на своем поле сыграет с клубом “Сфаксьен” из Туниса.

“Эсперанс” (Тунис) - “Аль-Иттихад” (Саудовская Аравия) - 1:2 (1:1, 0:1)
Голы: Бугерра, 26 - 1:0, Хамдалла, 35 - 1:1, Бензема, 55 - 1:2

“Эсперанс”: Меммиче, Бен-Хамида, Бен-Хаммуда (Беррима, 61), Бучиба, Бугерра, Ивуала, Мериа, Ухаби (Заддем, 61), Умару, Тека, Тугай.

“Аль-Иттихад”: Гройе, Аль-Олайян, Бамсауд (Аль-Нашри, 78), Коронадо, Хамдалла, Хамед, Хавсави (Аль-Хавсави, 46), Жота (Канте, 46), Ромариньо (Аль-Жамаан, 71), Шарахили, Бензема (Фархан, 71).

Напомним, что 35-летний Бензема перешел в “Аль-Иттихад” в летнее трансферное окно на правах свободного агента из мадридского “Реала”.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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