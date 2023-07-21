Итальянский "Сассуоло" отказался продавать футболиста в клуб из страны-террориста

Итальянский "Сассуоло" отказал московскому спартаку в продаже 25-летнего бразильского флангового защитника Рожерио, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, футболист был готов перейти, но руководство итальянского клуба категорически отказалось вести переговоры с клубом из страны-террориста.

25-летний Рожерио является воспитанником “Интернасьонала”. Зимой 2016 года он перешел в “Сассуоло”. Сумма трансфера составила 2,45 миллионов евро. Спустя полгода футболист перешел в “Ювентус” за два миллиона евро. Летом 2019 года Рожерио вернулся в “Сассуоло”, который заплатил за него уже семь миллионов евро. Всего он провел за итальянский клуб 156 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал девять результативных передач.

Рожерио в 2017 году играл за молодежную сборную Бразилии. Он провел за бразильскую команду четыре матча, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи, а также получил одну желтую карточку. Кроме того, Рожерио провел один матч за олимпийскую сборную Бразилии.