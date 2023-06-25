Италия одержала результативную победу в матче молодежного чемпионата Европы

В матче второго тура группового турнира молодежного чемпионата Европы-2023 сборная Италии обыграла сборную Швейцарии со счетом 3:2.

Победу итальянской национальной команде принесли голы Лоренцо Пиролы, Вильфреда Ньонто и Фабиано Паризи. У швейцарцев голы забили Кастриот Имери и Зеки Амдуни.

Италия, набрав три очка, вышла на второе место в группе D. Швейцария с тремя очками опустилась на третье место.

Швейцария U21 - Италия U21 - 2:3 (0:3)

Голы: Пирола, 6 - 0:1, Ньонто, 11 - 0:2, Паризи, 45+4 - 0:3, Имери, 47 - 1:3, Амдуни, 52 - 2:3

Швейцария: Саипи, Блюм (Малес, 46), Стергиу, Бурх (Вуйоз, 86), Омерагич, Имери (фон Моос, 86), Зом, Асари, Ндой (Стоилкович, 90+2), Амдуни, Ридер.

Италия: Карнессекки, Околи, Пирола (Ловато, 71), Скальвини, Паризи, Белланова, Тонали, Ровелла (Риччи, 71), Бове, Пеллегри (Канчелльери, 46), Ньонто (Коломбо, 71).