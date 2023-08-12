Испорченный дебют Кейна: "Бавария" потерпела разгромное поражение в Суперкубке Германии

В матче за Суперкубок Германии мюнхенская “Бавария” потерпела поражение от “РБ Лейпциг” со счетом 0:3. Матч состоялся в Мюнхене на стадионе “Альянц Арена”.

В начале матча счет открыл хорватский полузащитник гостей Даниэль Ольмо. В конце первого тайма Ольмо забил второй гол, сделав дубль. В середине второго тайма Ольмо забил гол с пенальти, доведя счет до разгромного, а также сделав хет-трик.

На 64-й минуте на замену вышел новичок “Баварии” Харри Кейн, который перешел из “Тоттенхэм Хотспур” за 100 миллионов евро. Впрочем, форвард не отметился результативными действиями.

“Бавария” – “РБ Лейпциг” - 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – 3 Ольмо, 0:2 – 44 Ольмо, 0:3 – 68, пенальти Ольмо.

“Бавария”: Ульрайх, Павар (Мазрауи, 46), Упамекано, де Лигт (Ким Мин Чжэ, 46), Дэвис, Киммих (Горетцка, 78), Лаймер (Коман, 46), Сане, Мусиала, Гнабри, Тель (Кейн, 64).

“РБ Лейпциг”: Бласвих, Хенрихс (Клостерманн, 85), Орбан, Симакан, Раум, Шлагер, Ольмо (Карвалью, 78), Зайвальд, Симонс (Форсберг, 78), Вернер (Шешко, 64), Опенда (Поульсен, 64).

Желтые карточки: Павар (13), Упамекано (34), Ольмо (71).