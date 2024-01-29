Иран – Сирия: когда и где смотреть онлайн матч Кубка Азии 2023

В очередном матче 1/8 финала Кубка Азии Иран сыграет против сборной Сирии. DailySports подготовил для вас информацию о том, где можно посмотреть этот матч.

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Иран – Сирия: что нужно знать о матче?

Иран вышел в плей-офф Кубка Азии, набрав максимальное количество очков в группе С. Они победили сборную ОАЭ, Палестину и Гонконг. Иранцы забили семь голов и пропустили два. Сирия, в свою очередь, набрала четыре очка в группе B. Они обыграли Индию, сыграли вничью с Узбекистаном и проиграли Австралии. Сирийцы заняли третью строчку и по рейтингу команды вышли в плей-офф.

Когда и где состоится матч?

Матч 1/8 Кубка Азии между Ираном и Сирией состоится в среду, 31 января, в городе Доха. Начнется в 17:00 по центральноевропейскому времени. Время начала матча в разных странах мира.

Варшава – 17:00

Киев – 18:00

Ереван – 20:00

Астана – 22:00

Иран – Сирия где смотреть онлайн матч?

В разных странах трансляторы отличаются. Стоит отметить, что не во всех странах будет трансляция матча. Для международной арены матч будет транслироваться на Triller TV+, Onefootball и YouTube.

Dailysports подготовил для вас информацию, где можно будет увидеть эту игру в вашей стране.