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Иран – Сирия: когда и где смотреть онлайн матч Кубка Азии 2023

Новости футбола Сегодня, 17:18
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Иран – Сирия: когда и где смотреть онлайн матч Кубка Азии 2023 В очередном матче 1/8 финала Кубка Азии Иран сыграет против сборной Сирии. DailySports подготовил для вас информацию о том, где можно посмотреть этот матч.

В очередном матче 1/8 финала Кубка Азии Иран сыграет против сборной Сирии. DailySports подготовил для вас информацию о том, где можно посмотреть этот матч.

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Иран – Сирия: что нужно знать о матче?

Иран вышел в плей-офф Кубка Азии, набрав максимальное количество очков в группе С. Они победили сборную ОАЭ, Палестину и Гонконг. Иранцы забили семь голов и пропустили два. Сирия, в свою очередь, набрала четыре очка в группе B. Они обыграли Индию, сыграли вничью с Узбекистаном и проиграли Австралии. Сирийцы заняли третью строчку и по рейтингу команды вышли в плей-офф.

Когда и где состоится матч?

Матч 1/8 Кубка Азии между Ираном и Сирией состоится в среду, 31 января, в городе Доха. Начнется в 17:00 по центральноевропейскому времени. Время начала матча в разных странах мира.

  • Варшава – 17:00
  • Киев – 18:00
  • Ереван – 20:00
  • Астана – 22:00

Иран – Сирия где смотреть онлайн матч?

В разных странах трансляторы отличаются. Стоит отметить, что не во всех странах будет трансляция матча. Для международной арены матч будет транслироваться на Triller TV+, Onefootball и YouTube.

Dailysports подготовил для вас информацию, где можно будет увидеть эту игру в вашей стране.

  • Армения - TV Start
  • Азербайджан - TV Start
  • Грузия - TV Start
  • Израиль - 5Plus
  • Латвия - TV Start
  • Туркменистан - Almasport
  • Украина - TV Start, Sport 1 Ukraine
  • Эстония - TV Start
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