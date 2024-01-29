Ливерпуль - Челси: когда и где смотреть онлайн матч 22 тура Премьер-лиги
В Премьер-лиге посреди недели пройдут матчи 22 тура. Центральным поединком тура станет игра между Ливерпулем и Челси. DailySports подготовил для вас информацию о том, где смотреть этот матч.
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Ливерпуль - Челси: что нужно знать о матче
Ливерпуль сейчас возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги. Команда Юргена Клоппа имеет в активе 48 очков после 21 матча. Также, они демонстрируют очень хорошую форму, в предыдущих пяти матчах Ливерпуль одержал четыре победы и одну ничью.
Челси сейчас также понемногу отыскивает свой футбол и добывает результат. В пяти крайних матчах, у команды Почеттино, три победы, ничья и поражение. "Синие" вышли на девятую строчку Премьер-лиги и имеют 31 очко после 21 тура.
У обоих коллективов проблемы с составом. У Ливерпуля этот матч пропустят: Байчетич, Эндо, Матип, Цимикас и, что очень плохо для "красных", Салах и Тьяго. В Челси ситуация еще хуже. Восемь футболистов точно пропустят поединок - Джеймс, Джексон, Кукурелья, Лавия, Санчес, Угочукву, Фофана и Чалоба. Кроме этого, под вопросом Мало Гюсто и Нункну.
Когда и где состоится матч?
Матч между Ливерпулем и Челси пройдет в среду, 31 января, на стадионе Энфилд. Начнется он в 21:00 по центральноевропейскому времени. Время начала матча в разных странах мира.
- Варшава –21:00
- Киев – 22:00
- Ереван – 00:00
- Астана – 02:00
Ливерпуль - Челси где смотреть онлайн матч
Мы подготовили для вас список каналов, где можно будет посмотреть матч.
- Армения - Setanta Sports 1
- Азербайджан - Setanta Sports 1
- Грузия - Setanta Sports 1
- Израиль - Sport 1
- Казахстан - Setanta Sports 1
- Кыргызстан - Setanta Sports 1
- Латвия - Viaplay Latvia, Setanta Sports 1
- Литва - Viaplay Lithuania, Setanta Sports 1
- Молдова - Setanta Sports 1
- Польша - Eleven Sports 1 Poland
- Таджикистан - Setanta Sports 1
- Туркменистан - Setanta Sports 1
- Украина –Setanta Sport Ukraine
- Узбекистан - Setanta Sports 1
- Эстония - Viaplay Estonia, Setanta Sports