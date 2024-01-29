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Ливерпуль - Челси: когда и где смотреть онлайн матч 22 тура Премьер-лиги

Новости футбола Сегодня, 16:10
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Ливерпуль - Челси: когда и где смотреть онлайн матч 22 тура Премьер-лиги Getty

В Премьер-лиге посреди недели пройдут матчи 22 тура. Центральным поединком тура станет игра между Ливерпулем и Челси. DailySports подготовил для вас информацию о том, где смотреть этот матч.

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Ливерпуль - Челси: что нужно знать о матче

Ливерпуль сейчас возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги. Команда Юргена Клоппа имеет в активе 48 очков после 21 матча. Также, они демонстрируют очень хорошую форму, в предыдущих пяти матчах Ливерпуль одержал четыре победы и одну ничью.

Челси сейчас также понемногу отыскивает свой футбол и добывает результат. В пяти крайних матчах, у команды Почеттино, три победы, ничья и поражение. "Синие" вышли на девятую строчку Премьер-лиги и имеют 31 очко после 21 тура.

У обоих коллективов проблемы с составом. У Ливерпуля этот матч пропустят: Байчетич, Эндо, Матип, Цимикас и, что очень плохо для "красных", Салах и Тьяго. В Челси ситуация еще хуже. Восемь футболистов точно пропустят поединок - Джеймс, Джексон, Кукурелья, Лавия, Санчес, Угочукву, Фофана и Чалоба. Кроме этого, под вопросом Мало Гюсто и Нункну.

Когда и где состоится матч?

Матч между Ливерпулем и Челси пройдет в среду, 31 января, на стадионе Энфилд. Начнется он в 21:00 по центральноевропейскому времени. Время начала матча в разных странах мира.

  • Варшава –21:00
  • Киев – 22:00
  • Ереван – 00:00
  • Астана – 02:00

Ливерпуль - Челси где смотреть онлайн матч

Мы подготовили для вас список каналов, где можно будет посмотреть матч.

  • Армения - Setanta Sports 1
  • Азербайджан - Setanta Sports 1
  • Грузия - Setanta Sports 1
  • Израиль - Sport 1
  • Казахстан - Setanta Sports 1
  • Кыргызстан - Setanta Sports 1
  • Латвия - Viaplay Latvia, Setanta Sports 1
  • Литва - Viaplay Lithuania, Setanta Sports 1
  • Молдова - Setanta Sports 1
  • Польша - Eleven Sports 1 Poland
  • Таджикистан - Setanta Sports 1
  • Туркменистан - Setanta Sports 1
  • Украина –Setanta Sport Ukraine
  • Узбекистан - Setanta Sports 1
  • Эстония - Viaplay Estonia, Setanta Sports
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Ливерпуль Челси Премьер-лига Англия
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