Иран благодаря победе над Гонконгом вышел в плей-офф Кубка Азии

Во втором туре группы С на Кубке Азии Иран сыграл против Гонконга.

В первом тайме иранцы больше владели мячом и были острее в атаке. На 24-й минуте Мехди Гаеди вывел Иран вперед с ассиста Мохаммади. Иран спокойно контролировал в дальнейшем мяч и ушел на перерыв в лидерах.

Во втором тайме игра кардинально не изменилась, иранцы владели мячом и контролировали ход матча. Гонконг нанес только один удар во второй половине и не смог ничего голевого создать. Иран одержал минимальную победу 1:0, набрал шесть очков после двух туров и гарантировал себе место в плей-офф.

Final match result between Hong Kong, China and Islamic Republic of Iran



🇭🇰🆚🇮🇷#AsianCup2023 #HayyaAsia pic.twitter.com/foMGD829Y9 — AFC Asian Cup Qatar 2023 (@Qatar2023en) January 19, 2024

Кубок Азии. Второй тур

Гонконг - Иран - 0:1

Голы: 0:1 - 24 Гаеди