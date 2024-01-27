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Ипсвич сенсационно проиграл представителю шестого дивизиона в Кубке Англии

Новости футбола Сегодня, 09:39
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
Ипсвич сенсационно проиграл представителю шестого дивизиона в Кубке Англии Ипсвич сенсационно проиграл представителю шестого дивизиона в Кубке Англии

В 1/16 финала Кубка Англии Ипсвич дома сыграл против Мейдстона. Ипсвич занимает второе место в Чемпионшипе, а гости представляют шестой по силе английский дивизион.

Фавориты матча владели весомым преимуществом в первом тайме, сделав 18 ударов (против одного у соперника). Но единственный удар Мейдстона по воротам хозяев стал результативным. Вперед андердога противостояния вывел Ламар Рейнолдс.

Ипсвич отыгрался спустя 10 минут после начала второй половины игры. Паритет в матче восстановил Хереми Сармьенто. Ипсвич продолжал нажимать, но пропустил второй раз: повергнул трибуны в шок Сем Корн. Навала хозяев и дюжина ударов не принесли желаемого результата фавориту встречи, который не смог отыграться второй раз.

Итоговая статистика ударов 38:2, но Ипсвич проигрывает и бесславно покидает Кубок Англии.

Кубок Англии, 1/16 финала
Ипсвич - Мейдстон Юнайтед - 1:2
Голы: Сармьенто, 66 - Рейнолдс, 43, Корн, 66

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