Ипсвич сенсационно проиграл представителю шестого дивизиона в Кубке Англии

В 1/16 финала Кубка Англии Ипсвич дома сыграл против Мейдстона. Ипсвич занимает второе место в Чемпионшипе, а гости представляют шестой по силе английский дивизион.

Фавориты матча владели весомым преимуществом в первом тайме, сделав 18 ударов (против одного у соперника). Но единственный удар Мейдстона по воротам хозяев стал результативным. Вперед андердога противостояния вывел Ламар Рейнолдс.

Ипсвич отыгрался спустя 10 минут после начала второй половины игры. Паритет в матче восстановил Хереми Сармьенто. Ипсвич продолжал нажимать, но пропустил второй раз: повергнул трибуны в шок Сем Корн. Навала хозяев и дюжина ударов не принесли желаемого результата фавориту встречи, который не смог отыграться второй раз.

Итоговая статистика ударов 38:2, но Ипсвич проигрывает и бесславно покидает Кубок Англии.

THIS IS HUGE, THIS IS MASSIVE, THIS UNBELIEVABLE!!!! MAIDSTONE UNITED ARE GOING INTO THE 5TH ROUND OF THE FA CUP!!!!!! I LOVE THIS CLUB!!!!! 🖤💛😭 pic.twitter.com/ZZMitRjaQt — Maidstone United (@maidstoneunited) January 27, 2024

Кубок Англии, 1/16 финала

Ипсвич - Мейдстон Юнайтед - 1:2

Голы: Сармьенто, 66 - Рейнолдс, 43, Корн, 66