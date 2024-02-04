Иордания – Южная Корея: когда и где смотреть онлайн матч Кубка Азии 2023

Во вторник, 6 февраля, состоится первый полуфинальный поединок Кубка Азии 2023, в котором Иордания и Южная Корея будут сражаться за право выхода в финал. Напомним, что второй полуфинал между Ираном и Катаром состоится на следующий день, 7 февраля. Сайт Dailysports расскажет, где вы можете увидеть этот матч.

Иордания – Южная Корея что нужно знать о матче?

Иордания впервые в своей истории сумела добраться до полуфинала Кубка Азии. Ранее наибольшим достижением сборной страны с Ближнего Востока являлся четвертьфинал, куда они пробивались в 2004 и 2019 годах. Иордания всего пятый раз участвует в континентальном первенстве. Что интересно, Иордания является единственной сборной, которая принимала участие в четвертьфинале и соответственно в полуфинале, выйдя в плей-офф с третьего места в группе. И в группе они были как раз с их нынешним соперником. Тогда команды разошлись ничьей 2:2. В 1/8 финала Иордания одолела Ирак (3:2), а в четвертьфинале оказались сильнее Таджикистана (1:0).

Южная Корея является двукратным чемпионом Азии, но это было в далеких 1956 и 1960 годах. В последние годы команда стабильно классифицируется в плей-офф, но останавливается на подступах к чемпионству. В 2019 году их остановили чемпионы – Катар в четвертьфинале, а в 2015 они в финале проиграли Австралии, и так последние семь розыгрышей. На текущем турнире Южная Корея заняла второе место в своей группе и на пути к полуфиналу обыграла Саудовскую Аравию (2:1), а в четвертьфинале отомстили Австралии за поражение в 2015 выбив их из турнира (2:1).

Иордания – Южная Корея когда и где состоится матч?

Матч между сборными Иордании и Южной Кореи пройдет в Эр-Райяне на стадионе «Ахмед бин Али». Арбитр даст стартовый свисток в 16:00 по среднеевропейскому времени.

Время начала матча в разных странах мира.

Варшава – 16:00

Киев - 17:00

Ереван - 19:00

Астана - 21:00

Иордания – Южная Корея где смотреть онлайн матч?

В разных странах трансляторы отличаются. Стоит отметить, что не во всех странах будет трансляция матча. Для международной арены матч будет транслироваться на Triller TV+, Onefootball и YouTube.

Dailysports подготовил для вас информацию, где можно будет увидеть эту игру в вашей стране.