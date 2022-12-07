"Интер" уничтожил "Ред Булл Зальцбург" в товарищеском матче
Миланский “Интер” в товарищеском матче разгромил “Ред Булл Зальцбург” со счетом 4:0.
Победу итальянскому клубу принелси голы Генриха Мхитаряна, Франческо Ачерби, Валентин Карбони, а также автогол Бернардо Фернандеса.
“Интер” Италия – “Ред Булл Зальцбург” Австрия - 4:0 (2:0)
Голы: Мхитарян, 20 - 1:0, Ачерби, 42 - 2:0, Бернардо, 72 (автогол) - 3:0, Карбони, 90 - 4:0
“Интер”: Ханданович (Кордац, 73), Белланова (Бирал, 80), Ачерби (Фонтанароза, 86), Шкриньяр (Ди Пентима, 86), Бастони (Пеламатти, 86), Димарко (Гозенс, 46), Мхитарян (Станкович, 80), Чалханоглу (Аслани, 46), Гальярдини (Герчио, 86), Барелла (Карбони, 73), Джеко (Жуберек, 73).
“Ред Булл Зальцбург”: Мантль (Стейскал, 46), Дедич (ван дер Бремпт, 46), Бернардо, Байду (Пионтковски, 75), Вебер (Валльнер, 75), Агьекум (Хофер, 65), Кьергор, Зайвальд (Шахин, 65), Камери (Яно, 65), Койта (Шимич, 32), Конате.
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