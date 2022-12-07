"Вест Хэм" может купить хавбека сборной Украины

Лондонский “Вест Хэм” проявляет интерес к полузащитнику бергамской “Аталанты” и сборной Украины Руслану Малиновскому, сообщает Il Giorno.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. Итальянцы оценивают украинца в 16-18 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 29-летний Малиновский провел за “Аталанту” и сборную Украины 18 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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