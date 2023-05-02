"Интер" назвал "МЮ" цену на Лаутаро Мартинеса

“Интер” может продать нападающего “Манчестер Юнайтед” и сборной Италии Лаутаро Мартинеса, сообщает Football Insider.

По сведениям источника, итальянский клуб хочет получить за футболиста 80 миллионов евро. Если переход состоится, то “нерадзурри” потратят полученные средства на усиление состава. Главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг считает аргентинца идеальным вариантом для усиления состава.

В нынешнем сезоне 25-летний Мартинес провел за “Интер” 47 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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