"Манчестер Юнайтед" нашел усиление в Испании

По информации инсайдера Марко Руиса, полузащитник “Сельты” Габри Вейга может сменить клубную прописку.

В следующем сезоне он может играть в АПЛ.

С окружением игрока вел переговоры “Манчестер Юнайтед”. Английский клуб заинтересован в трансфере ближайшим летом.

В прошлом его также связывали с мадридским “Реалом”.

В этом сезоне Вейга забил девять голов и сделал три ассиста в чемпионате Испании.