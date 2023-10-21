Интер Майами все-таки попробует подписать Луиса Суареса
Новости футбола Сегодня, 15:15
Фото: sports.ru/ Автор неизвестен
В Интер Майами не отказались от идеи подписать Луиса Суареса. Об этом сообщает Goal.com
Ранее сообщалось, что Суарес покинет свой текущий клуб в конце 2023 года. Уругваец договорился с Гремио о преждевременном прекращении сотрудничества. По сообщениям источника, Луис присоединится к американскому клубу. Главный тренер Херардо Мартино уже включил уругвайского форварда в свои планы в следующем сезоне.
Добавим, что за Интер Майами играют его бывшие одноклубники из Барселоны - Месси, Альба и Бускетс.
Напомним, что Луис Суарес перешел в Гремио зимой 2023 свободным агентом. С этого момента он провел за бразильский клуб 42 матча, забил 18 голов и отдал 7 результативных передач. Трансфермаркт оценивает 36-летнего форварда в 4 миллиона евро.
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