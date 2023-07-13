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"Интер" купил капитана молодежной сборной Германии

Новости футбола Сегодня, 15:15
"Интер" купил капитана молодежной сборной Германии Фото: сайт "Интера"/Автор неизвестен

Пресс-служба миланского “Интера” на официальном сайте объявила о переходе защитника датского “Орхуса” и капитана молодежной сборной Германии Янна-Ауреля Биссека.

Итальянский клуб заплатил за 22-летнего футболиста семь миллионов евро. Данная сумма может вырасти за счет бонусов. Защитник заключил с миланским клубом контракт, который будет действовать до лета 2028 года.

Биссек выступал за “Орхус” с 2021 года. Он перешел в клуб из “Кельна” на правах аренды. Спустя год датский клуб выкупил трансфер игрока. Сумма трансфера составила один миллион 720 тысяч евро. Всего Биссек провел за “Орхус” 68 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Также он играл за “Хольштайн Киль”, “Роду” и “Виторию Гимарайнш”.

Биссек с 2022 года играл за молодежную сборную Германии. Всего за команду он провел восемь матчей и забил один гол.

В прошлом сезоне “Интер” финишировал на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Италии. Таким образом, миланский клуб завоевал право сыграть в Лиге чемпионов в сезоне-2023/2024.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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