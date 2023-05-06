Иньеста может сменить клуб
Новости футбола Сегодня, 06:36
Фото: твиттер Висент Кобе
Легендарный испанский футболист Андрес Иньеста может покинуть японский “Виссел Кобе”.
Как пишет источник, в летнее трансферное окно он собирается сменить клубную прописку.
Напомним, что срок действия контракта Иньесты с японским клубом истекает в январе следующего года.
Сейчас футболист рассматривает варианты из США и Ближнего Востока.
В Японии Иньеста играет с июля 2018 года.
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