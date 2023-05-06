Иньеста может сменить клуб

Легендарный испанский футболист Андрес Иньеста может покинуть японский “Виссел Кобе”.

Как пишет источник, в летнее трансферное окно он собирается сменить клубную прописку.

Напомним, что срок действия контракта Иньесты с японским клубом истекает в январе следующего года.

Сейчас футболист рассматривает варианты из США и Ближнего Востока.

В Японии Иньеста играет с июля 2018 года.