Игрок Ньюкасла готов перебраться в Саудовскую Аравию

Вингер Ньюкасла Мигель Альмирон выразил своё согласие на переезд в Саудовскую Аравию.

По сообщению Бэна Джейкобса, «сороки» ныне пребывают в переговорном процессе с ближневосточным клубом Аль-Шабаб. 29-летний парагваец готов к переезду в Саудовскую Аравию, но окончательное решение между клубами ещё не достигнуто.

Альмирон перебрался в Ньюкасл в январе 2019 года из американской Атланты за 24 миллиона евро. За пять лет в Англии он сыграл 195 матчей, забил 30 голов и отдал 11 результативных передач.

В нынешнем сезоне Альмирон принял участие в 31 матче Ньюкасла, в котором отметился пятью голами и двумя ассистами.

В январе 2023 года он продлил контракт с «сороками» и нынешнее соглашение рассчитано до лета 2026 года.Transfermarktоценивает Альмирона в 30 миллионов евро.

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