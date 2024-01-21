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Ньюкасл принял важное решение о будущем Трипьера и Уилсона

Новости футбола Сегодня, 09:52
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
Ньюкасл принял важное решение о будущем Трипьера и Уилсона Ньюкасл принял важное решение о будущем Трипьера и Уилсона

Ньюкасл принял решение о будущем защитника Кирана Триппьера и нападающего Калума Уилсона, сообщает The Telegraph.

В клубе решили, что не будут продавать игроков в январе. Сороки отклонили предложение Баварии об аренде Триппьера, а также аналогичное предложение от мадридского Атлетико по Уилсону.

Однако отмечается, что Сороки готовятся к дальнейшим действиям, которые могут поставить клуб в затруднительное положение. Это связано с расходами, превышающими 400 миллионов фунтов стерлингов, понесенными на новых игроков после покупки клуба новыми владельцами из Саудовской Аравии.

Трипьер перебрался в Ньюкасл зимой 2022 года из мадридского Атлетико за 14 миллионов евро. В нынешнем сезоне 33-летний правый защитник сыграл в 28 матчах Ньюкасла во всех турнирах, в которых он отдал восемь результативных передач.

31-летний Уилсон выступает за Сорок с 2020 года. В текущем сезоне форвард забил восемь голов в 20 матчах во всех турнирах. Контракты обоих футболистов с клубом истекают в июне 2025 года.

Ньюкасл занимает десятую строчку в таблице АПЛ. 27 января команда Эдди Хау сыграет против Фулхэма в Кубке Англии.

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