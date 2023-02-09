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Ибрагимович продолжает считать себя футбольным божеством

Новости футбола Сегодня, 04:57
Фото: твиттер Милана/Автор неизвестен Фото: твиттер Милана/Автор неизвестен

Форвард “Милана” Златан Ибрагимович в очередной раз заявил, что чувствует себя Богом в футболе.

По словам футболиста, он не собирается отбывать свой номер на поле после возвращения после травмы.

"Я играю только для того, чтобы приносить результат и делать то, что я делал всегда. Если бы мне это было не интересно, то я бы сидел дома и играл с детьми. Я в полном порядке. Я вернулся в общую группу и свободно себя чувствую.

У меня много терпения, так как мне нужно вернуться на вершину, и возвращение идет по плану. Мне предстоит написать еще много страниц.

Если вы не верите в Бога, я все докажу на поле, а не на словах", - сказал он.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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