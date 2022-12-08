Форвард “Милана” Златан Ибрагимович назвал своего фаворита на чемпионате мира в Катаре.

По словам шведского форварда, он верит в то, что сборная Аргентины победит на мировом первенстве.

“Я на это Надеюсь, Аргентина должна выиграть чемпионат мира для Месси”, - сказал он.

Напомним, что Месси и Ибрагимович вместе выступали за “Барселону” с 2009 по 2011 год.

Аргентинцы уже пробились в ¼ финала ЧМ-2022, где сыграют с Нидерландами 10 декабря.