Холанд отказался от нового контракта с "Манчестер Сити"

Норвежскому форварду “Манчестер Сити” Эрлингу Холанду был предложен новый контракт, но футболиста не устроили его условия.

По данным журналистов Tribal Football, норвежец не стал подписывать соглашение.

“Манчестер Сити” попытался улучшить финансовый аспект сделки, убрав возможность выкупа, что сделало бы продажу Эрлинга за 200 миллионов евро доступной со следующего сезона.

Текущий контракт между сторонами действует до середины 2027 года.

В текущем розыгрыше АПЛ он провел 30 матчей, забив 34 гола.