Холанд назвал лучшего тренера в мире

Звездный форвард “Манчестер Сити” Эрлинг Холанд считает своего наставника Хосепа Гвардиолу лучшим в мире.

По словам норвежца, его тренер обращает внимание на каждую мелочь и видит то, чего не замечают другие.

“Благодаря Гвардиоле и моим одноклубникам я стал сильнее и у меня есть еще куда расти”, - сказал он.

В текущем сезоне Холанн сыграл 51 матч, забил 52 гола и отдал девять голевых передач.