Хави высказался о поражении "Барселоны"

Наставник “Барселоны” Хави прокомментировал поражение от "Райо Вальекано".

В матче 31-го тура Ла Лиги каталонцы проиграли со счетом 1:2.

Хави отметил, что игра его подопечных не была хорошей, а "Райо" заслуженно победил.

"Моя команда сыграла менее аккуратно, чем обычно, и злоупотребляла длинными передачами. Остался еще не один тур чемпионата и что каждый выездной матч является войной.

Не нужно считать, что у команды отрицательная динамика, потому что каждая игра - это история", - сказал он.