Хави потребовал от "Барселоны" огромную зарплату

Главный тренер “Барселоны” Хави Эрнандес потребовал от клуба значительного увеличения зарплаты, сообщает Cadena SER.

По сведениям источника, специалист хочет получать 12 миллионов евро в год после уплаты налогов. Сейчас он получает четыре миллиона евро в год. Контракт тренера истекает летом 2024 года.

43-летний Хави в нынешнем сезоне привел “Барселону” к титулу чемпиона Испании.