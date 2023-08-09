Хави лично ответил на слухи о возвращении Неймара в "Барселону"

Главный тренер "Барселоны" Хави в очередной раз ответил на информацию в СМИ о вероятном возвращении бразильского нападающего "ПСЖ" Неймара в каталонский клуб.

По словам испанского наставника, у него нет права делать комментарии по футболистам, которые являются игроками других клубов.

"Я не могу делать конкретные комментарии по поводу игроков, которые выступают за другие клубы. Мы посмотрим, что можем сделать до закрытия трансферного окна 31 августа, но на данный момент у меня нет комментариев относительно никого, включая Неймара", - цитирует наставника “Барсы” журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что бразилец играл в составе клуба из Каталонии с 2013 по 2017 год. После этого он перебрался в “ПСЖ” и его трансфер по сей день остается самым дорогим в истории футбола. Тогда парижане заплатили за него 222 миллиона евро.

Нынешнее соглашение Неймара рассчитано до 2025 года, а сейчас он стоит, по данным портала Transfermarkt, около 60 миллионов евро.

В последнее время СМИ активно пишут о том, что он хочет вернуться в “Барсу”.