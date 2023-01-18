Лидер “Манчестер Сити” Илкай Гюндоган все ближе к трансферу в “Барселону”.

Как пишет источник, испанский клуб хочет бесплатно подписать 32-летнего немецкого футболиста.

По информации The Telegraph, такой вариант реален в конце сезона, когда у Гюндогана истечет срок действия контракта с “горожанами”.

Напомним, что игрок сборной Германии выступает за “Сити” с 2016 года.