Гюндоган все ближе к трансферу в “Барселону”
Новости футбола Сегодня, 05:28
Фото: твиттер Манчестер Сити/Автор неизвестен
Лидер “Манчестер Сити” Илкай Гюндоган все ближе к трансферу в “Барселону”.
Как пишет источник, испанский клуб хочет бесплатно подписать 32-летнего немецкого футболиста.
По информации The Telegraph, такой вариант реален в конце сезона, когда у Гюндогана истечет срок действия контракта с “горожанами”.
Напомним, что игрок сборной Германии выступает за “Сити” с 2016 года.
Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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