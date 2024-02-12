Градель праздновал победу Кот-д'Ивуара с флагом Марокко. И вот почему

Очень интересный эпизод произошел вчера во время награждения сборной Кот-д'Ивуара после победы в финале Кубка африканских наций-2023.

36-летний легендарный полузащитник “слонов” Макс Градель получал награду с флагом Марокко в руках. Сначала многие удивились этому решению, но позднее все стало на свои места.

Таким жестом Градель отблагодарил сборную Марокко за выход Кот-д'Ивуара в плей-офф турнира. После поражения от Экваториальной Гвинеи 0:4 хозяева турнира были в одном шаге от вылета. Однако в последнем матче группового раунда сборная Марокко обыграла Замбию, что позволило Кот-д'Ивуару выйти в 1/8 финала как четвертая лучшая команда из тех, кто занял третье место.

L’Ivoirien Max Gradel après le sacre de la Côte d’Ivoire fait le tour du Stade Alassane Ouattara avec le Drapeau Marocain ! 🇲🇦❤️🇨🇮



Rappelons que le Maroc a aidé la Côte d’Ivoire à se qualifier en phase finale 🙏🦁🐘 pic.twitter.com/9iAhYOG6Jm — TFT MOROCCO (@TFT_Morocco) February 11, 2024

Иронично, что в 1/8 финала Марокко сенсационно вылетели от сборной ЮАР, а Кот-д'Ивуар в серии пенальти выбил предыдущего чемпиона Африки Сенегал. После этого Кот-д'Ивуар обыграл Мали (2:1), ДР Конго (1:0), а в финале был сильнее Нигерии (2:1).