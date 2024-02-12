Градель праздновал победу Кот-д'Ивуара с флагом Марокко. И вот почему
Очень интересный эпизод произошел вчера во время награждения сборной Кот-д'Ивуара после победы в финале Кубка африканских наций-2023.
36-летний легендарный полузащитник “слонов” Макс Градель получал награду с флагом Марокко в руках. Сначала многие удивились этому решению, но позднее все стало на свои места.
Таким жестом Градель отблагодарил сборную Марокко за выход Кот-д'Ивуара в плей-офф турнира. После поражения от Экваториальной Гвинеи 0:4 хозяева турнира были в одном шаге от вылета. Однако в последнем матче группового раунда сборная Марокко обыграла Замбию, что позволило Кот-д'Ивуару выйти в 1/8 финала как четвертая лучшая команда из тех, кто занял третье место.
Иронично, что в 1/8 финала Марокко сенсационно вылетели от сборной ЮАР, а Кот-д'Ивуар в серии пенальти выбил предыдущего чемпиона Африки Сенегал. После этого Кот-д'Ивуар обыграл Мали (2:1), ДР Конго (1:0), а в финале был сильнее Нигерии (2:1).