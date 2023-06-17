Гол Холанда не спас Норвегию от поражения в матче отбора Евро-2024

В матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024 сборная Норвегии на своем поле проиграла сборной Шотландии со счетом 1:2.

В середине второго тайма счет открыл Эрлинг Холанд, но в концовке встречи победу гостям принесли голы Линдона Дайкса и Кенни Маклина.

Шотландия, набрав девять очков, лидирует в турнирной таблице группы А. Норвегия с 1 очком занимает третье место.

Норвегия – Шотландия - 1:2 (0:0)

Голы: Холанд, 11 (с пенальти) - 1:0, Дайкс, 87 - 1:1, Маклин, 89 - 1:2

Норвегия: Нюланд, Рюэрсон, Страннберг, Эстигор, Мелинг, Эурснес (Торстведт, 84), Берг (Ларсен, 84), Эдегор, Сольбаккен (Берге, 63), Серлот (Эльюнусси, 79), Холанд (Дэли, 84).

Шотландия: Ганн, Хики, Тирни (Купер, 65), Хендри, Портеус (Маклин, 79), Робертсон, Макгрегор (Гилмор, 78), Мактоминей, Макгинн (Хайем, 90), Кристи (Армстронг, 79), Дайкс.