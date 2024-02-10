Главный тренер сборной Англии может продлить контракт и остаться в команде до Чемпионата мира

Футбольная ассоциацияАнглии заинтересована в том, чтобыглавный тренер национальной команды Гарет Саутгейт остался на посту тренера после Чемпионата Европы, которыйпройдет этим летом, сообщает BBC.

Ранее ожидалось,что Саутгейт уйдет после финальной части турнира, который пройдет в Германии.

Однакосам 53-летнийспециалист не исключает возможности остаться на своем посту вплоть доЧемпионата мира 2026 года.

Во время жеребьевки Лиги наций, которая прошла в четверг в Париже Гарет Саутгейт сказал:

«Мы должны посмотреть, как пройдет лето.Всё очень просто. На мой взгляд, я знаю, чего мы способны достичь летом, я знаю, каков будет мой собственный критерий успеха, после этого я не думаю ни о чем другом. В конце концов, мы должны показатьотличный футбол, и вы должны принять лучшие решения для всех. Я не смогу принять это решение до турнира».

Футбольная ассоциация была впечатлена тем, как Саутгейт изменил восприятие сборной Англии на поле и за его пределами с тех пор, как он возглавил команду.

Он заменил Сэма Эллардайса, первоначально на временной основе, в 2016 году,а в 2021 году подписал контракт, согласно которому он останется на посту тренера сборной Англии до декабря 2024 года.

В том же году он вывел сборную Англии в финал Евро-2020, что является лучшим результатом сборной за 55 лет.

В 2018 году он вывел команду в полуфиналЧемпионата мира впервые за 28 лет, а на турнире 2022 года в Катаре они дошли до четвертьфинала, проиграв финалистам Франции со счетом 2:1.

Англия выиграла 57 из 91 матча под руководством Саутгейта, при 14 поражениях и 20 ничьих.

Маловероятно, что будут какие-либо серьезные переговоры по контракту Саутгейта до окончания Евро, но если он все же решит, что хочет остаться, похоже, Футбольная ассоциация будет рада удовлетворить его желание.

Если Саутгейт останется после истечения срока своего текущего контракта в декабре, онпобьет рекорд сэра Бобби Робсона, третьего по продолжительности пребывания на посту тренера сборной Англии, уступая только сэру Альфу Рэмзи и сэру Уолтеру Уинтерботтому.