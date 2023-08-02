Главный тренер "Днепра-1" подтвердил массовое отравление в команде

Главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер подтвердил слухи о том, что перед ответным матчем второго квалификационного раунда Лиги чемпионов с "Панатинаикосом" в его команде произошло массовое отравление.

По словам специалиста, уже будучи в Греции отравились восемь футболистов и семеро работников клуба, которые не спали всю ночь перед матчем.

"Некоторым было плохо в раздевалке, но они все равно вышли на второй тайм. Кроме того, защитнику, которого мы заменили, тоже было плохо. Он просто не мог дальше продолжать игру. В этом матче на поле было много игроков, которые были отравлены.

В целом же, мне ребята понравились, понравилось то, как они играли. Они молодцы, я им очень благодарен за эту игру", - сказал он.

Напомним, что слухи об отравлении игроков и тренерского штаба вице-чемпиона Украины появились перед игрой с греками.

Ответная игра, которая состоялась вчера, завершилась ничейным результатом 2:2, хотя украинская команда выигрывала со счетом 2:1. В первой же встрече “Днепр-1” проиграл со счетом 1:3.