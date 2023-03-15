"Гент" уничтожил турецкий клуб в Лиге Конференций

В ответном матче 1/8 финала Лиги Конференций “Гент” на выезде разгромил “Истанбул Башакшехир” со счетом 4:1 и пробился в четвертьфинал.

Победу бельгийскому клубу принесли хет-трик Гифта Орбана и Уго Кейперса. У хозяев отличился Аднан Янузай.

“Истанбул Башакшехир” Турция – “Гент” Бельгия - 1:4 (0:4) - первый матч - 1:1

Голы: Орбан, 31 - 0:1, Орбан, 32 - 0:3, Орбан, 34 - 0:3, Кейперс, 37 - 0:4, Янузай, 88 - 1:4

“Истанбул Башакшехир”: Бабаджан, Лео Дуарте, Туба, Лукас Лима, Биглия, Текдемир, Озджан (Алексич, 46), Шахинер, Гюрлер (Челик, 80), Тюрюч (Шиш, 46), Окака Чука (Янузай, 68).

“Гент”: Руф, Пионтковски, Нгаде-Нгаджуи, Торунарига (Окуму, 68), Кастро-Монтес, Хон Хен Сок (Оджиджа-Офоэ, 68), Кумс, Де Сарт, Фофана (Самуаз, 68), Кейперс (Депуатр, 67), Орбан (Хеуге, 82).

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