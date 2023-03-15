"Реал" с позором вылетел из Юношеской Лиги чемпионов

В матче ¼ финала Юношеской Лиги УЕФА АЗ из Алкмара на своем поле разгромил мадридский “Реал” со счетом 4:0 и пробился в полуфинал.

Победу голландскому клубу принесли дубль Даниела Бекерса, голы Эрнеста Поку и Мекса Мердинка.

АЗ Нидерланды - “Реал” Испания - 4:0 (2:0)

Голы: Бекерс, 25 - 1:0, Поку, 29 - 2:0, Мердинк, 78 - 3:0, Бекерс, 85 - 4:0

АЗ: Овусу-Одуро, Бекерс, Стам, Масторас, Квакман (Калисварт, 90+3), де Йонг, Смит, Схаутен, Поку (Дал, 80), Аддай (Керссенс, 72), Мердинк.

“Реал”: Пиньейро, Юси, Саласар, Наверос, Винисиус Аугусто, Фортуни (Месонеро, 72), Паласиос, Андрес (Ланча, 60), Моран, Торрес, Пас (Хинес, 80).

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