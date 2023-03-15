"Реал" уже нашел замену для Анчелотти

Согласно информации Bild, Томас Тухель рассматривает возможность продолжения карьеры в испанском чемпионате и может стать главным тренером мадридского “Реала”, если Карло Анчелотти будет уволен.

После ухода из “Челси” в сентябре 2022 года Тухель активно изучает испанский язык.

В то же время “Реал” уже ищет замену Анчелотти и рассматривает Тухеля как один из вариантов.

Контракт Анчелотти с клубом действует до 2024 год. Сообщается о конфликте тренера с некоторыми игроками и плохой атмосфере в раздевалке.