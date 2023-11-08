Футболисты Маккаби впервые собрались на тренировку после начала войны в Израиле
Впервые с момента атаки террористической группировкой ХАМАС на Израиль месяц назад, весь состав «Маккаби» Хайфа собрался вместе для тренировки.
По данным ресурса ONE, занятие команда провела в воскресенье, 5 ноября, на Кипре.
Вместе с израильскими игроками команды там также были легионеры, которые покинули страну в начале вооруженного конфликта.
Согласно информации, иностранные игроки выразили свою встревоженность событиями в Израиле и не понимают полной картины происходящего. Также их пугают постоянные антисемитские акции в их родных странах.
Чтобы игроки и тренерский штаб чувствовали себя в безопасности на Кипре, к ним приставлены израильские охранники и местная полиция.
Источник отмечает, что футболистам и сотрудникам “Маккаби” запрещено покидать пределы отеля из-за растущей угрозы антисемитских инцидентов, за исключением тренировок и предстоящего матча 4-го тура Лиги Европы против «Вильярреала». Встреча пройдет 9 ноября.