Футболисты Маккаби впервые собрались на тренировку после начала войны в Израиле

Впервые с момента атаки террористической группировкой ХАМАС на Израиль месяц назад, весь состав «Маккаби» Хайфа собрался вместе для тренировки.

По данным ресурса ONE, занятие команда провела в воскресенье, 5 ноября, на Кипре.

Вместе с израильскими игроками команды там также были легионеры, которые покинули страну в начале вооруженного конфликта.

Согласно информации, иностранные игроки выразили свою встревоженность событиями в Израиле и не понимают полной картины происходящего. Также их пугают постоянные антисемитские акции в их родных странах.

Чтобы игроки и тренерский штаб чувствовали себя в безопасности на Кипре, к ним приставлены израильские охранники и местная полиция.

Источник отмечает, что футболистам и сотрудникам “Маккаби” запрещено покидать пределы отеля из-за растущей угрозы антисемитских инцидентов, за исключением тренировок и предстоящего матча 4-го тура Лиги Европы против «Вильярреала». Встреча пройдет 9 ноября.