Футболиста "Анжера" осудили на четыре месяца за сексуальные домогательства

Алжирского защитника “Анжера” Ильеса Шетти осудили на четыре месяца условно за сексуальные домогательства.

По данным следствия, известный футболист домогался до незнакомой женщины в ночном клубе.

Уже в апреле футболист предстанет перед судом для дачи новых показаний.

Интересно, что из-за громкого скандала в отставку ушел наставник "Анжера" Абдель Буазама, который сделал неуместные комментарии в защиту футболиста.

Кроме того, "Анжер" отстранил Шетти на месяц, а окончательное решение о его будущем в команде будет принято до конца сезона.